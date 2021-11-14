الامارات | إسعاف دبي تستعد لـ"معرض الطيران" بـ50 كادرا مدربا و15 آلية متنوعة

شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاف دبي تستعد لـ"معرض الطيران" بـ50 كادرا مدربا و15 آلية متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعدادها التام لتأمين معرض دبي للطيران 2021، من خلال تخصيص خمسين كادرا إسعافيا مدربا ومؤهلا للتعامل مع الأحداث العالمية بشكل عام

وقد أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الدراي "أن طاقم المؤسسة الإسعافي مستعد كعادته لتغطية معرض الطيران والذي يعتبر حدثا رئيسيا في أجندة الطيران العالمية بكل ثقة وكفاءة ، مؤكدا أن المؤسسة وضعت خطة لتامين مكان الحدث عن طريق توزيع فريق العمل على ستة نقاط إسعافية موزعة على مواقع رئيسية هي القاعة الشرقية والقاعة الغربية والقاعة الأميرية كما يتواجد مسعفونا في العيادة الرئيسية للمعرض أضافة إلة ساحة المعرض والمواقف العامة

وأضاف أن التنوع في آليات الإسعاف يعتمد على توزيع النقاط الإسعافية حيث ستوفر المؤسسة 6 مركبات إسعافية ومركبتي جولف ودراجتين هوائيتين لضمان سرعة التنقل بين الساحات وسيارة مستجيب أول وسيارة رياضية وباص إسعاف إلى جانب وحدة دعم ميداني ، مشيرا إلى أن الكادر الإسعافي الذي يغطي المعرض مدربا تدريبا خاصا للتعامل مع حوادث الطائرات في حال حدوثها لاسمح الله )

وقد اعتمدت المؤسسة في وقت لاحق زمن الاستجابة المقدر بأربعة دقائق لتلبية نداءات الاستغاثة في المناسبات العالمية وتأمين الفعاليات مما يعكس الحرفية والمهارة العالية للكادر الطبي في إسعاف دبي .

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