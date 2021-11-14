الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية العراق و لوكسمبورج والأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية العراق و لوكسمبورج والأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالدكتور فؤاد حسين مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز وتنمية علاقاتها الثنائية مع العراق على مختلف الأصعدة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما أكد سموه حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار العراق الشقيق ودعمه ومساندته في مساعيه نحو الاستقرار والتنمية، معربا عن تمنياته للعراق وقيادته وشعبه الشقيق الأمن والازدهار والرخاء.

من جانبه أشاد الدكتور فؤاد حسين بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

كما توجه الوزير العراقي بالتهنئة إلى دولة الإمارات بمناسبة اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في دبي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث سموه ووزير خارجية لوكسمبورج الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ولوكسمبورج والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في دبي - بحث العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

كما تناول الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية والحرص على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

واتفق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والصفدي على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والتحديات المشتركة.

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