الامارات | انتخاب الإمارات رئيسةً لـ «الاتحاد الدولي للمستشفيات»

شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الإمارات رئيسةً لـ «الاتحاد الدولي للمستشفيات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت دولة الإمارات فوزاً مهماً على الساحة الصحية العالمية تمثل في انتخاب المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال في هيئة الصحة في دبي الدكتورة منى تهلك، رئيسة للاتحاد الدولي للمستشفيات، وهي المرة الأولى التي تتبوأ امرأة عربية هذا المنصب الدولي الرفيع في تاريخ الاتحاد.

وتم انتخاب تهلك بالإجماع بعد خمس سنوات عضوة في المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، كما تم اختيارها كذلك أمينة لصندوق الاتحاد، حيث استمرت في المنصبين منذ عام 2017 إلى أن تم انتخابها رئيسة للاتحاد. وبهذا المنصب تكون الإمارات أمام مرحلة مهمة من تاريخ الاتحاد الدولي للمستشفيات لإظهار قدرة وتفوق أبناء الإمارات في قيادة مثل هذه المنظمات العالمية المتخصصة، والقيام بدور استثنائي في مسار تطورها والتفاعل معها وتمكينها من أداء مهامها وإدارتها على نحو أكثر تأثيراً في خريطة الساحة الصحية الدولية. وأكدت تهلك أن هذا الفوز هو نتاج طبيعي ليس لتقدم المرأة الإماراتية فحسب وإنما هو نتاج لنظام صحي هو الأكثر تطوراً تمتلكه الإمارات ونتاج آفاق واسعة فتحتها الدولة للفتاة الإماراتية لخوض المجالات والتخصصات الدقيقة، منها مجال الطب. وذكرت تهلك أنها ستعمل بكل ما لديها من خبرة وطاقة لتمثيل الدولة في هذا المجلس رفيع المستوى تمثيلاً مشرفاً يليق باسم الإمارات ويليق باسم المرأة الإماراتية وكل امرأة عربية وكل امرأة في العالم. من جانبه أكد المدير العام لهيئة الصحة بدبي عوض صغير الكتبي، أن فوز تهلك بهذا المنصب المهم يعكس مكانة الدولة المتقدمة وقيمة المرأة الإماراتية، وهو فوز لكل العاملين والمنتسبين للقطاع الصحي في الدولة الذين يتفانون في أداء مسؤولياتهم ورسالتهم بكل إخلاص وأمانة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news