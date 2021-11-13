الامارات | تحت رعاية محمد بن راشد.. افتتاح مؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تحت رعاية محمد بن راشد.. افتتاح مؤتمر قادة القوات الجوية والدفاع الجوي بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، افتتح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم الدورة العاشرة من مؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية (DIACC) بمدينة جميرا بدبي إيذانا ببدء الدورة الـ 17 من معرض دبي للطيران 2021 وذلك لمناقشة آخر تطورات التقنيات الدفاعية الجوية العالمية.

وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر ممثلا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .. معالي محمد بن أحمد البواردي و أكد أن معرض دبي للطيران يعد الحدث الأضخم من نوعه في المنطقة وأحد أكثر المعارض نجاحا على مستوى العالم، وساهم في جمع أبرز الخبراء في مجال الطيران التجاري وطيران الأعمال وقطاع الدفاع وذلك لعرض الرؤى المتعلقة بمستقبل صناعة الطيران العالمية.

وقال معاليه: " إن النسخة الأولى من المؤتمر انطلقت في عام 2003 على هامش الدورة الثامنة من معرض دبي للطيران، فيما تعد النسخة الحالية من المؤتمر الأكبر على الإطلاق باعتبارها أكبر تجمع دولي لرؤساء أركان القوات الجوية والقادة والمديرين التنفيذيين من شركاء الصناعة في العالم " واصفا المؤتمر بأنه نقطة التقاء رئيسية لقطاع القوات الجوية العالمي.

وأضاف إن معرض دبي للطيران ساهم منذ انطلاقه في عام 1989 في تحقيق تطور واسع في القطاع الجوي في مختلف أنحاء العالم فيما انعكست كل الأفكار والاهتمامات التي نوقشت في الدورات السابقة على تطور الطائرات والتكنولوجيا المرتبطة بها إلى جانب كشفه عن تقدم صناعات تكنولوجيا الطيران لدى القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم.

وقال إن وحدة الأهداف والمصالح التي تجمعنا كأصدقاء وحلفاء ينبغي أن تكرس جهودنا الجماعية وقدراتنا الإبداعية لحل تحديات المستقبل وخدمة الأمن والاستقرار في بلداننا .. مؤكدا أن الإمارات موطن الإبداع والابتكار والتقنيات المتقدمة والمكان الذي يمكن فيه التغلب على التحديات، وتحقيق جميع الأحلام.

وأشار معاليه إلى تعمل الدولة كل طموحاتها خاصة مع وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ وقال :" نستعد لمزيد من الابتكارات في مجال الفضاء و تستضيف الإمارات حاليا معرض إكسبو 2020 دبي الذي يعد منصة تجمع العقول والمواهب المبتكرة معا من جميع أنحاء العالم في مكان واحد و ندعوكم إلى زيارته".

وقال معاليه إن الوحدة قيمة راسخة في ثقافة دولة الإمارات وهي القوة التي دفعت قيادتنا للعمل يدا بيد، ومكنت أباءنا المؤسسين في مثل هذا الوقت قبل 50 عاما من إقامة دولة الاتحاد .. وفي هذا العام سنحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات ونستعد للسنوات الخمسين المقبلة بخطط طموحة وحماس أكبر.

من جهته، قال اللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي، نائب قائد القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة: " إن المؤتمر والمعرض ساهما في استقطاب أكثر من 84 ألف زائر من 140 بلدا خلال الدورة السابقة إلى جانب مشاركة 1200 عارض وأكثر من 1400 اعلامي، وتحقيق صفقات وتعاقدات ضخمة .. و الدورة الحالية تشهد ارتفاعا في أعداد المشاركين ما يعزز من التبادلات الصناعية والاقتصادية في ذلك القطاع الحيوي".

وأكد أن المناقشات العملية والمتعلقة بقطاع الطيران ساهمت في ابتكار تطبيقات ذكية تخدم بصورة رئيسية قطاع الطيران والدفاع الجوي والتي امتدت لتخدم قطاع الفضاء.. و أشار إلى أن تضافر الجهود العالمية عززت من دمج الابتكارات وتحقيق مزيد من الاكتشافات العلمية التي تخدم قطاعات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الاستشعار عن بعد وجميعها تخدم قطاع الطيران والأنظمة المأهولة وغير المأهولة.

و يشكل المؤتمر فرصة فريدة لصناع القرار وقاده القوات الجوية والدفاع الجوي للالتقاء ومناقشة أحدث التطورات في مجالات التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الطائرات، لتحقيق التوازن بين حلول التكنولوجيا المتقدمة والتقليدية .

و سلط المتحدثون الضوء على آخر الابتكارات في مجال الدفاع الجوي.

و شهد المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية تحدث فيها القادة والمسؤولون المختصون في مجال الدفاع الجوي عن سبل التعاون بين مختلف الدول المشاركة والاستراتيجيات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن السيبراني وغيرها من الأمور التقنية المتعلقة بقطاع الطيران.

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