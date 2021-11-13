الامارات | سلطان بن حمدان يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن حمدان يتفقد الاستعدادات النهائية لمهرجان الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد كافة الاستعدادات لانطلاق المهرجان يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر الحالي في منطقة الوثبة بأبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتفقد اليوم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، موقع المهرجان في منطقة الوثبة واطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات قبل انطلاق النسخة الجديدة من الحدث الذي تحول إلى أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تنظمها الإمارات سنويا.

ورفع معاليه أسمى معاني الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على دعمه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على متابعته الحثيثة للمهرجان.

وقال معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، إن المهرجان الذي يحمل اسم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" تحول بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة إلى حدث مميز على أجندة الفعاليات العالمية تتلاقى تحت مظلته مختلف الثقافات والحضارات بتناغم وتفاعل قل نظيرهما.

وثمّن معاليه جهود الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة والفرق العاملة التي ساهمت في التحضير للمهرجان، مؤكدا أن الاستعدادات التي شهدها تبشر بنسخة مميزة حافلة بالفعاليات المتنوعة التي تناسب كافة شرائح الجمهور.

من جانبه، رفع سعادة حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، على دعمه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على متابعته المستمرة للمهرجان.

وقال سعادة حميد سعيد النيادي أن المهرجان يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى المنطقة نظرا لحجم المشاركات الإقليمية و العالمية التي يتميز بها والتي جعلته يحجز مكانة مرموقة على خارطة الأحداث والمناسبات الثقافية و التراثية في العالم.

وأضاف إن الدورة الحالية من المهرجان والتي تتزامن هذا العام مع احتفالات الدولة بعام الخمسين ستكون حافلة بالمفاجئات والأنشطة حيث تتضمن آلاف الفعاليات الثقافية التي تناسب جميع أفراد العائلة، والتي أعدها المهرجان احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.

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