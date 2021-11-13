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الامارات | محمد بن راشد يلتقي رئيس الوزراء الأردني في "إكسبو 2020 دبي" ويزور جناح سنغافورة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"،اليوم، رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال زيارة لجناح الأردن في إكسبو 2020 دبي.

ويعرض الجناح جانباً من تاريخ  الأردن ومقوماته السياحية وخططه المستقبلية.

وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح سنغافورة في إكسبو 2020 دبي، والذي يعرض أحدث التقنيات في مجال الاستدامة البيئية.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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