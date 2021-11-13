الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل مسؤولين أميركيين

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل مسؤولين أميركيين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وروبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران.

وبحث سموه مع المسؤولين الأميركيين العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح للمشتركة للبلدين.

كما ناقش سموه وبريت ماكغورك وروبرت مالي القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والحرص المستمر على تطويرها وتنمية آفاق التعاون في المجالات كافة مشيرا إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

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