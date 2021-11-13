الامارات | الإسعاف الوطني يدشن موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة في إكسبو 2020 دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعاف الوطني يدشن موقعه الإلكتروني بحلته الجديدة في إكسبو 2020 دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الإسعاف الوطني، موقعه الإلكتروني الجديد www.nationalambulance.ae خلال فعالية خاصة استضافها جناح فزعة في إكسبو 2020 دبي.

جاء ذلك بحضور كل من رئيس مجلس الإدارة سعادة المهندس حسين أحمد الحارثي، وأعضاء مجلس الإدارة سعادة محمد النعيمي، وسعادة عبدالعزيز الأحمد، والدكتور أندرو ووكر، والعقيد الدكتور علي بن ضاعن الغفلي المشرف العام على الجناح وأحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، وكبار المسؤولين من الإسعاف الوطني، ويأتي إطلاق الموقع في حلته الجديدة بما ينسجم مع استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها الإسعاف الوطني، وبما يرتقي بأساليب العمل ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتبني الحلول الذكية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ويعزز الموقع الجديد الحضور الرقمي للإسعاف الوطني ويشكل قناة حيوية للتواصل سهلة الاستخدام تتضمن العديد من الخدمات الذكية والخصائص المميزة لتقديم أفضل تجربة لمستخدمي الموقع الإلكتروني بما يلبي احتياجاتهم ويرفع مستوى رضاهم.

ويقدم الموقع الجديد محتواه باللغتين العربية والإنجليزية ويتميز بسلاسة وبساطة التصفح بما يتوافق مع مختلف الأجهزة ..ويعكس مفهوم التصميم العصري للمواقع الإلكترونية حيث يدمج بين عناصر الصورة والفيديو والتبويب الواضح للمحتويات وسهولة طلب الخدمات إلكترونيا والحصول على المعلومات.

وأكد سعادة الدكتور المهندس حسين أحمد الحارثي الالتزام المستمر للإسعاف الوطني بتطوير كافة قنوات تقديم الخدمات للجمهور، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجيات والمستهدفات الوطنية بما يلبي توجيهات الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف أن الإمارات تحتل مراتب عليا إقليميا وعالميا في مؤشرات وتصنيفات تقديم الخدمات الذكية والتحول الرقمي، وأن الاستعداد لعام الخمسين والتطلع للخمسين عاما القادمة من الإنجازات والريادة العالمية شكلا حافزا قويا لكافة القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستويات رضا وسعادة المتعاملين.

ومن جهته قال أحمد صالح الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني إن عمل الإسعاف الوطني ضمن أحد أهم القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة يتطلب تعزيز حضورنا الإلكتروني وتوفير منصة متكاملة للتواصل وتوفير المعلومات وتسهيل طلب خدماتنا ..ويشكل موقعنا الجديد بوابة رقمية متطورة لنشر الثقافة الإسعافية وآخر أخبار ومستجدات الإسعاف الوطني.

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