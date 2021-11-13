الامارات | عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرض سموه ووزير خارجية سلطنة عمان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وعبر سموه عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة دوام التقدم والازدهار تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة.

من جانبه أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي علي العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين متوجها بالتهنئة إلى سموه بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023.

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