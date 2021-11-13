الامارات | سيف بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمقر «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الأردني بمقر «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، رئيس مجلس وزراء الأردن الشقيقة الدكتور بشر الخصاونة في مقر «إكسبو 2020 دبي».

وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين، بحث آفاق التعاون بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات وفي شتى المجالات، بما يعكس عمق الروابط الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ضوء رؤية مشتركة ضمن مسارات جديدة للتعاون المثمر الذي يتناسب مع مكانة البلدين الإقليمية والدولية.

ورحب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، برئيس الوزراء الأردني والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط والعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات بالمملكة الأردنية الشقيقة والتي تمنى لها سموه حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والازدهار على مختلف المسارات التنموية، كما هنأ سموه رئيس الوزراء الأردني باليوم الوطني للمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تحتفل به في «إكسبو 2020 دبي».

من جانبه، أكد الدكتور بشر الخصاونة، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والعمل على تطويرها ضمن مختلف القطاعات، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته دبي ودولة الإمارات في تنظيم إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن المعرض يوفر فرصة مثالية للدول المشاركة للاستفادة من الإمكانات والابتكارات المستقبلية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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