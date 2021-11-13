الامارات | «الإمارات للتعليم» تعدّل آلية امتحانات الصفين الثالث والرابع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتعليم» تعدّل آلية امتحانات الصفين الثالث والرابع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تعديلات عدة على آلية امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الثالث والرابع، مشددة على ضرورة حضور طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع في المدارس الحكومية على مستوى الدولة جدول الحصص اليومي طيلة أيام الامتحانات، وخلال الفترة من الخامس إلى التاسع من شهر ديسمبر المقبل.

وتبدأ امتحانات الفصل الأول للطلبة من الأول إلى الثاني عشر في 18 من نوفمبر الجاري وتمتد إلى 29 نوفمبر لمواد الفئة «A» النظرية، فيما يؤدي الطلبة حالياً اختبارات الفئة «B» العملية، التي بدأت من السابع من نوفمبر وتستمر إلى 17 من نوفمبر الجاري.

وقسمت المؤسسة التعديلات على آلية الامتحانات إلى مجموعتين، إحداهما خاصة بطلبة الصف الثالث، الأولى لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الأول في مجموعتي المواد «A» و«B»، لهؤلاء الطلبة، والثانية يعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني المنفذ من قبل المعلم، ووفق التوجيهات المركزية الواردة في أدلة التقييم، والمتوافرة على منصة التعليم «LMS»، ويتم رصد درجة التقييم التكويني والمعد من قبل المعلم في خانة التقييم الختامي في نظام المنهل من 100 درجة.

أما مجموعة التعديلات الخاصة بالصف الرابع، فيُعد الاختبار مركزياً، ويوزع للمدارس ورقياً، ويُرسل نموذج من الإجابة على الأسئلة من خلال نظام المنهل، وترصد درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي يدوياً بدفتر الدرجات من قبل المعلم في خانة التقييم الختامي في نظام المنهل من 100 درجة، وأخيراً يستكمل الطالب جدول الحصص اليومي بعد الانتهاء من فترة الامتحان يومياً.

وتلزم المؤسسة إدارات المدارس بتطبيق إجراءات عدة قبيل الامتحانات، وخلالها، تتضمن مسائل تنظيمية، وأخرى توجيهية، لضمان سير الامتحانات وفق المخطط، منها التأكد من بيانات الطلبة في نظام المنهل، مع تفعيل حسابات الطلبة والمعلمين في النظام، والانتهاء من إجراءات نقل الطلبة بين الشعب والمسارات في موعد أقصاه الأحد المقبل، كما دعت الإدارات إلى تصنيف الطلبة من فئة أصحاب الهمم، وتحديد نوع الخطة الدراسية الفردية التي يتبعها الطالب، سواء بالتعديل أو التكييف أو المواءمة.

وشددت المؤسسة على أهمية إلمام الهيئة الإدارية والتدريسية بالعمل على الأنظمة المختلفة، ومعرفة الطلبة وأولياء أمورهم بمواعيد الامتحانات المعتمدة، ومقار اللجان، ومعرفة سياسة التقييم وآلية احتساب الدرجات، إلى جانب العلم بالمقررات الخاصة بالامتحانات، والحرص على اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية والالتزام بها بشكل كامل.

وطالبت المدارس من خلال دليلها الإدارات بتوفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة، متضمنة 10 إجراءات لازمة التنفيذ، منها توفير القاعات الامتحانية، ومختبرات الحاسوب، وأماكن انتظار الطلبة، بما يضمن التباعد الجسدي بينهم، وتصميم لوحات إرشادية لمواقع القاعات، والتأكد من جاهزية العيادة المدرسية، وغيرها.

امتحانات إلكترونية

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، التي تنعقد خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري إلى 29 من الشهر نفسه، لطلبة الصفوف من الرابع إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري.

وحددت 90 دقيقة زمناً للإجابة على أسئلة امتحان كل مادة، وفقرة السؤال غير مقيدة بزمن، ويؤدي طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر امتحاناتهم إلكترونياً، مؤكدة ضرورة التزام الطلبة بالزي المدرسي الرسمي، مع تطبيق الإجراءات الواردة في دليل استعدادات المدارس لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى إحضار جميع الطلبة أجهزة الحاسوب الخاصة بهم للمدرسة خلال فترة أداء الامتحان، ويحظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة صفوف الحلقتين الأولى والثانية، وتتاح لطلبة الحلقة الثالثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news