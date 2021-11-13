الامارات | مبتكرون.. 3 طلاب مواطنين يحولون الأمواج إلى طاقة نظيفة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبتكرون.. 3 طلاب مواطنين يحولون الأمواج إلى طاقة نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلاب مواطنين من ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في مدينة العين، مجمع طحنون بن محمد التعليمي، جهازاً لتحويل حركة أمواج البحر إلى طاقة كهربائية، بهدف إنتاج طاقة نظيفة، من دون التأثير في الحياة البحرية، ما يجعله أفضل من الأجهزة الأخرى ذات الأجزاء الكبيرة.

وقال مدرس هندسة ميكانيكية في الثانوية، المشرف على المشروع، محمد معاوية بدوان، لـ«الإمارات اليوم»، إن فكرة المشروع الذي نفذه الطلاب: حمدان سالم العلوي، وعبدالله سيف النعيمي، وهزاع سالم النيادي، تعتمد على استغلال طاقة أمواج البحار لتحويلها إلى طاقة كهربائية.

وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، الأول جهاز توليد الأمواج لمحاكاة حركة الأمواج في البحار، والثاني تحويل طاقة الأمواج إلى كهربائية، والثالث مدينة مصغرة لإضاءتها وتجربة الإنارة عليه.

ولفت بدوان إلى أنه توجد أنظمة عدة تقدم خدمة تحويل طاقة الأمواج إلى كهربائية، ولكن الطلاب صمموا نظاماً جديداً لا يحتاج إلى صيانة فائقة، حيث إنه يتكون من عدد كبير من أجهزة تحويل الطاقة بأحجام صغيرة، ومن ثم فعند تعطل جزء صغير يتم استبداله بسهولة، إضافة إلى ذلك أجرى الطلبة دراسة على أفضل أشكال العوامات المائية في تحويل حركة الأمواج إلى طاقة كهربائية، ما عزز جودة نموذج المشروع.

وأشار إلى أن الطلاب استغرقوا 100 ساعة عمل في تنفيذ المشروع.

وشارك الطلاب بالمشروع في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، في «فيستفال آرينا - دبي».

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