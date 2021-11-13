الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي، ببراءة (آسيوي) من تهمة تسهيل تعاطي المخدرات لصديقته.

وبحسب إفادة شاهد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فإن الإدارة تلقت معلومات حول تعاطي المتهم المخدرات في مسكنه بمنطقة المحيصنة.

وبعد البحث والتحري تم استصدار إذن من النيابة، وانتقل فريق من المكافحة إلى المنزل، وقبض على المتهم، كما ضبطت امرأة كانت في حالة غير طبيعية.

وتم الاشتباه في أن المرأة تحت تأثير التعاطي، وبسؤالها أفادت بأنها تعاطت مخدر قبل يوم من القبض عليها وأنها حصلت عليه من المتهم، فتم توجيه تهمة تسهيل التعاطي إليه.

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