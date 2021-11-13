الامارات | 72 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 92 حالة.. ولا وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 72 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 92 حالة.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وشفاء 92 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وعدم تسجيل أية حالة وفاة بتداعيات الإصابة بـ«كورونا».

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، والمخالطين لها وعزلهم، تم إجراء 264 ألفاً و815 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740 ألفاً و801 حالة. ‌‎وأعلنت الوزارة عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بتداعيات الإصابة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبقى عدد الوفيات في الدولة 2142 حالة.

‌‎وكشفت عن شفاء 92 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735 ألفاً و362 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 42 ألفاً و818 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و502 ألف 582 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 217.41 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت أن ذلك تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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