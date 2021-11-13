الامارات | «الصحة» تسحب تشغيلة من دواء لارتفاع ضغط الدم لوجود شوائب

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب تشغيلة من دواء لارتفاع ضغط الدم لوجود شوائب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بسحب تشغيلة من منتج طبي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بسبب وجود شوائب، كما طالبت شركة أدوية بإضافة تحذير إلى دواء يستخدم لعلاج مرض التصلب العصبي المتعدد، لاحتمالية تسببه في موت بعض الأنسجة موضع الحقن.

وأوضحت الوزارة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، أن الشركة المنتجة لدواء «Zargo Tablets 50 mg»، المستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، نفذت سحباً طوعياً لتشغيلة واحدة من المنتج الطبي، تحمل رقم «LPA21001» بعد تلقي الشركة إخطاراً بوجود شوائب بنسب أعلى من الحد المسموح به.

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