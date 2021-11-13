الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتيال

قال قراء إنهم يتلقون مكالمات هاتفية من أرقام محلية بغرض الاحتيال المالي، تستهدف الحصول على بياناتهم البنكية، وأفاد أحدهم بأنه، ورغم معرفته وإدراكه لمخاطر الاحتيال الإلكتروني، إلا أن أحد المحتالين كاد يوقع به، ويستدرجه للحصول على بياناته البنكية، وانتبه للأمر فقط في اللحظات الأخيرة.

نفايات

طالب قراء بلديات الدولة والجهات المعنية بتنظيم حملات توعوية بمختلف اللغات، تستهدف الحد من ظاهرة انتشار النفايات والمخلفات في المناطق الصحراوية، وذلك تزامناً مع اعتدال الطقس، واقتراب موسم الرحلات البرية، إذ يعمد البعض إلى ترك مخلفاته في الصحراء، بدل رميها في الأماكن المخصصة لها، ودعوا إلى فرض غرامات على المخالفين.

تأخير

اشتكى قراء من تأخر شركات تأمين في إصدار الموافقة على إجراءات علاجية، مثل جلسات العلاج الطبيعي، وبعض الفحوص الأخرى، رغم إشارة الطبيب إلى أنها ضرورية للحالة.

مبيعات

طالب متسوقون مراكز التسوق والمحال المتخصصة ببيع المنتجات الإلكترونية والكهربائية المنزلية بتنظيم دورات متخصصة لمندوبي المبيعات العاملين لديها، وتزويدهم بالمعلومات الكافية عن تلك المنتجات، لافتين إلى أنهم اتخذوا قرارات شراء خاطئة نتيجة لمعلومات غير دقيقة أدلوا بها.

سجائر

قال قراء يسكنون في أبراج متعددة الطوابق، إنهم يفاجأون في الكثير من الأحيان بوجود أعقاب للسجائر على شرفات شققهم، لافتين إلى خطورة هذا السلوك، واحتمال تسببه باندلاع الحرائق، مطالبين بحملات توعوية للحد من هذه الظاهرة، وفرض غرامات على المخالفين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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