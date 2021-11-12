الامارات | محمد بن زايد: سعدت بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سعدت بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين".

وقال سموه "سعدت بحضور عرس أبناء الوطن الجماعي "أفراح الخمسين". . نسأل الله تعالى أن ينعم عليهم بحياة سعيدة وطيبة ويوفقهم في بناء أسر متماسكة قائمة على المحبة والرحمة والتفاهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news