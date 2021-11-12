الامارات | بلدية أبوظبي تشارك سائقي الشاحنات في المحافظة على المظهر العام

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تشارك سائقي الشاحنات في المحافظة على المظهر العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة للمحافظة على المظهر العام في مصفح، من سكب السوائل والمخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، استهدفت سائقي الشاحنات، وذلك بالتعاون مع مدرسة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، بهدف التوعية بقوانين الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز الشراكة والتعاون بين البلدية ومختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وعملت الحملة على توعية سائقي الشاحنات في مصفح الصناعية، بالعديد من الممارسات الخاطئة التي يرتكبها البعض، ومخاطرها في تشويه المظهر العام، مثل سكب السوائل والمخلفات في الأماكن غير المخصصة لها، وما يقابل هذا التصرف من مخالفات قانونية في النظام البلدي وإضرار بالبيئة والصحة والسلامة لكل أفراد المجتمع.

وتعمل البلدية بالتعاون مع مدرسة الإمارات لتعليم القيادة، على إدراج بعض اللوائح الخاصة بمثل هذه المخالفات، ضمن المناهج الدراسية.

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