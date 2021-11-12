الامارات | نبضات.. اسأل طبيبك.. ما أبرز علامات الإصابة بسرطان البنكرياس وطرق الوقاية منه؟

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. اسأل طبيبك.. ما أبرز علامات الإصابة بسرطان البنكرياس وطرق الوقاية منه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس قسم الجراحة في مستشفى الزهراء بدبي، الدكتور محمود الطبال، إن إحدى أبرز مشكلات سرطان البنكرياس هي عدم وجود أعراض مبكرة أو علامات تحذيرية في كثير من الأحيان، إلا أن هناك بعض الأعراض التي قد تنبئ عليه مثل «ألم في البطن قد ينتشر إلى الظهر، فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود، مع اصفرار الجلد أو بياض العينين، ويصبح البراز دهنياً فاتح اللون، والبول داكن اللون»، مؤكداً أن هذه الأعراض ليست علامات مؤكدة لسرطان البنكرياس، حيث يمكن أن تكون أعراض لمشكلة صحية أخرى.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يمكن الوقاية من سرطان البنكرياس تماماً، حيث لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر مثل التاريخ العائلي والجينات والعرق والعمر، إلا أنه توجد تغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها لتقليل خطر الإصابة بالمرض، مثل «تجنب التدخين أو التعرض للتدخين غير المباشر، الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وفقدان الوزن بشكل بطيء وثابت، واتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة وأطعمة أقل دهنية، كذلك تجنب الإفراط في استهلاك الكحول، حيث تم الربط بين الإفراط في تناول الكحوليات والإصابة بسرطان البنكرياس، والتهاب البنكرياس المزمن المعروف بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البنكرياس».

ونصح مصابي السكري بضرورة اتباع نصائح الطبيب في التحكم في مستويات السكر بالدم، منعاً للتعرض لمخاطر أكبر في حال الإصابة بسرطان البنكرياس.

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