الامارات | نبضات..نصيحة طبية كيف يحمي مريض السكري نفسه من أمراض القلب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات..نصيحة طبية كيف يحمي مريض السكري نفسه من أمراض القلب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجيب أخصائية أمراض القلب في مستشفى أدم فيتال دبي، الدكتورة منى محمودية، أن عند نحو 73% من المصابين بالسكري من النوع الثاني تكون أمراض القلب هي سبب الوفاة.

وحول أهم الإجراءات الوقائية لمريض السكري من أمراض القلب والشرايين أكدت الدكتورة منى على ضرورة التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والملح والكوليسترول، والدهون المتحولة التي توجد في الأطعمة المقلية واللحوم والبيض، وأن يغني المريض مائدته بالأغذية الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

وتابعت: «من الضروري الحفاظ على وزن مناسب، حيث يعتبر تقليل الوزن لمرضى السكري من العوامل المساعدة الرئيسة، لأنه يقلل من مستويات السكر في الدم، ويحد من ارتفاع ضغط الدم، والمحافظة على النشاط الجسدي لمدة 30 دقيقة يومياً، سواء بشكل متصل أو مقسم على مدار اليوم، لمدة خمسة أيام في الأسبوع، حيث يساعد ذلك مرضى السكري كثيراً، ويقلل من احتمال إصابتهم بأمراض القلب، حسبما ذكرت جمعية القلب الأميركية التي أوصت أيضاً بالحركة الدائمة، وعدم الجلوس لفترات طويلة تتجاوز النصف ساعة دون حركة، الأمر الذي من شأنه الحفاظ على مستويات طبيعية من السكر في الدم». وشددت على أهمية مراقبة الكوليسترول، والحفاظ على مستوياته الطبيعية في الدم، الأمر الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عبر نظام غذائي متوازن وصحي، ويجب ألا يتجاوز مستوى الكوليسترول الضار - LDL- الـ100 ميلي غرام لكل ديسيلتر من الدم، أما الكوليسترول الجيد-HDL- يجب أن يزيد على 50 ميلي غرام لكل ديسيلتر من الدم، والحفاظ على مستويات طبيعية لضغط الدم، حيث لا يجب أن يرتفع مستوى ضغط الدم عن 130- 80 ميلليمتر زئبقي على جهاز قياس الضغط المنزلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news