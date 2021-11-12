الامارات | منصور بن محمد يشهد تخريج 650 من طلاب «الهندسة التطبيقية» في مقر «إكسبو 2020»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يشهد تخريج 650 من طلاب «الهندسة التطبيقية» في مقر «إكسبو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، احتفال كليات التقنية العليا بتخريج طلاب برنامج الهندسة التطبيقية، البالغ عددهم 650 خريجاً، دفعة عام 2021 «صناع المستقبل»، الذي أقيم في مقر «إكسبو 2020 دبي»، بحضور وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، البروفيسور عبداللطيف الشامسي، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وأولياء أمور الخريجين.

وكرّم سموه خرّيجي برنامج الهندسة التطبيقية المتميزين، البالغ عددهم 68 خريجاً، من الحاصلين على مرتبتي «الامتياز» و«الامتياز مع مرتبة الشرف»، والتقطت الصور التذكارية لسموه مع جميع خريجي «الهندسة التطبيقية».

وفي كلمة باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، رحب بالهول بسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، معبراً عن سعادته بتشريف سموه حفل تخريج طلبة «الهندسة التطبيقية» دفعة عام 2021 «صناع المستقبل»، ما يمثل حافزاً للخريجين للانطلاق للعمل وخدمة بلادهم.

وأعرب عن سعادته بإقامة حفلات التخريج في «إكسبو 2020 دبي» هذا الحدث العالمي الرائد، الذي يجسد إرادة وعزيمة وريادة دولة الإمارات، خصوصاً بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، بفضل الجهود الوطنية الكبيرة التي أوصلت دولة الإمارات إلى مرحلة التعافي، متقدماً بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لكل ما بذلوه من جهد لأجل سلامة واستقرار الوطن، ولدعمهم اللامحدود لكليات التقنية العليا، ما قادها إلى تحقيق رسالتها السامية في إعداد الكوادر الوطنية وتمكينها للمستقبل.

وأعلن بالهول، باسم مجلس أمناء كليات التقنية العليا، تخريج 650 خريجاً من برنامج الهندسة التطبيقية، من بينهم 68 خريجاً حصلوا على مرتبتَي «الامتياز» و«الامتياز مع مرتبة الشرف»، وذلك من بين إجمالي خريجي دفعة عام 2021، البالغ عددهم 3848 خريجاً وخريجة، الذين أكملوا دراستهم بنجاح وحصلوا على شهاداتهم الجامعية بجدارة واستحقاق.

من جانبه، هنأ مدير مجمع كليات التقنية العليا، الخريجين دفعة «صناع المستقبل»، مؤكداً أنهم دفعة استثنائية، كونهم يتخرجون في «عام الخمسين» ومن موقع «إكسبو 2020 دبي» الحدث العالمي، وبحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون هذا اليوم ذكرى لا تنسى لكل خريج، وحافزاً لهم للتميز، مشيراً إلى أن خريجي كليات التقنية اليوم على جاهزية عالية للمستقبل، خصوصاً أن من بين دفعة 2021 لدينا 3250 خريجاً، أي ما يعادل 85%، يحملون إلى جانب شهادة تخرجهم الأكاديمية شهادات احترافية متخصصة معتمدة عالمياً، وأن 221 خريجاً، أي ما يعادل 6% من هذه الدفعة، نجحوا في تأسيس شركاتهم الناشئة الخاصة عبر المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة في الكليات.

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