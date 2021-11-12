الامارات | منصور بن محمد يشيد بخدمات «الملاحة الجوية» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يشيد بخدمات «الملاحة الجوية» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أمس، مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز) في دبي ومطار آل مكتوم الدولي، حيث أسهمت «دانز» في نمو قطاع الطيران بإمارة دبي ودولة الإمارات، من خلال تقديم خدمات الملاحة الجوية وتطويرها خلال السنوات الماضية.

وأثنى سموه خلال الزيارة على جهود فرق العمل في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، بإشراف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالخدمات المقدمة من قبل موظفي المؤسسة وفق أرقى المعايير الدولية، ومدى الكفاءة العالية التي تتمتع بها فرق العمل، كما أثنى سموه على الاستعدادات والتجهيزات التي تقوم بها المؤسسة لنسخة هذا العام من معرض دبي للطيران، والالتزام بتعزيز عوامل الأمن والسلامة، والقدرة الاستيعابية، وكفاءة خدمات الملاحة الجوية، عبر استخدام أحدث التقنيات المبتكرة والحلول المتطورة والخبرات الرائدة في هذا المجال.

وخلال زيارته، التقى سموه بعض الموظفات في المؤسسة، مؤكداً امتلاك الإمارات نماذج مشرفة وأمثلة تُحتذى من العنصر النسائي، ممن لهن خبرات وقدرات عالية في مختلف مجالات وتخصصات الطيران، وأداء كل المهام ومنها إدارة الأجواء، حيث بلغ عدد العاملين في مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية 576 موظفاً منهم 112 من العناصر المواطنة، وتركز المؤسسة دائماً على تطوير الكفاءات والمساواة بين الجنسين في جميع المستويات.

وشملت جولة سموه التفقدية لمبنى دبي لخدمات الملاحة الجوية، كلاً من غرفة الرادارات، وغرفة جهاز المحاكاة (Simulator) التي تعد من بين الأكبر من نوعها في العالم، إضافة إلى غرفة الطوارئ، كما انتقل سموه إلى مدخل الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي، واطلع سموه على آخر استعدادات وتجهيزات المؤسسة لمعرض دبي للطيران 2021، معبراً سموه عن ارتياحه لجميع الخدمات والتقنيات والحلول المتطورة المستخدمة.

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