الامارات | مركز شرطة كلباء ينظم حملة للتبرع بالدم

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز شرطة كلباء ينظم حملة للتبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز شرطة كلباء الشامل، حملة للتبرع بالدم في مقر المركز، وفق إجراءات احترازية، بالتعاون مع بنك الدم في الشارقة، بحضور رئيس المركز، المقدم الدكتور وليد خميس اليماحي، والعاملين في المركز، في مبادرة تنم عن روح العطاء، والمسؤولية الإنسانية تجاه المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين لنقل الدم، وتعزيز أهمية العمل التطوعي، والدور الذي يلعبه في إنقاذ حياة الآخرين، وعكس القيم والرسالة المرجوة من تنظيم تلك المبادرات.

وأكد اليماحي أهمية التبرع بالدم كعمل وطني وإنساني ومجتمعي، يحقق أهدافاً إنسانية نبيلة في إنقاذ حياة المرضى، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، متابعاً أن تنظيم الحملة يأتي إيماناً منا بأهمية التبرع بالدم، باعتباره مسؤولية اجتماعية ووطنية وإنسانية، ما يدفعنا إلى جعله جزءاً من أولوياتنا، ترسيخاً لمبادئ التطوع والمبادرة وعمل الخير.

وشهدت الحملة إقبالاً كبيراً من الموظفين، ورغبة منهم في دعم كل أشكال التواصل مع المجتمع، وتقديم الدعم الإنساني في أرقى صوره.

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