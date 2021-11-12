الامارات | توظيف.. شواغر للمواطنين في جهة اتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. شواغر للمواطنين في جهة اتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهة اتحادية عدداً من الشواغر الوظيفية المخصصة للكوادر الوطنية من الذكور والإناث، بينها وظيفة «مدير إدارة العلاقات الدولية الثنائية»، لحملة مؤهل «بكالوريوس في العلاقات الدولية أو ما يعادله في تخصص مشابه كحد أدنى»، بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة العلاقات الدولية، وكذلك وظيفة «مدير إدارة المشاريع» لحملة بكالوريوس في إدارة المشاريع أو إدارة الأعمال أو ما يعادله في تخصص مشابه، بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة المشاريع. كما طرحت الجهة وظيفة «مدير إدارة الاتصال الحكومي» للمواطنين من حملة بكالوريوس في الإعلام أو الاتصال أو ما يعادله في تخصص مشابه، مع توافر خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة الاتصال الحكومي، منوهة إلى أن مقر العمل سيكون في إمارة دبي. واشترطت الجهة على المواطنين الراغبين في التقدم للحصول على الوظائف المتاحة، ضرورة إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (قراءة، كتابة، محادثة)، داعية من تنطبق عليهم الشروط إلى تقديم الأوراق الثبوتية وشهادات الخبرة والسير الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]، على أن يتم تحديد الراتب بعد المقابلة الشخصية بناءً على الخبرات والمؤهلات.

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