الامارات | نبضات.. «صحة دبي» تعتمد مركزاً للتدريب السريري للأطباء والممرّضين

شكرا لقرائتكم خبر عن نبضات.. «صحة دبي» تعتمد مركزاً للتدريب السريري للأطباء والممرّضين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة الصحة في دبي مستشفى السعودي الألماني بدبي، لتكون مركزاً للتدريب السريري للأطباء والممرضين والصيادلة، وهي أول منشأة رعاية صحية خاصة في الإمارة تحصل على هذا الاعتماد.

وقالت الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني- الإمارات الدكتورة ريم عثمان، إن المستشفى بدأ برنامج التدريب السريري لمقدمي الرعاية الصحية، وهو برنامج يوفر التدريس العملي للأطباء والصيادلة والممرضين ليواكبوا معايير الرعاية الصحية المتطورة وأفضل الممارسات الدولية.

وأضافت «يقدم البرنامج خدمات التدريب السريري بشكل فعال وآمن لمدة تمتد من شهرين إلى سنتين والحد الأقصى للمتدربين المسجلين هو 60 متدرباً في العام».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news