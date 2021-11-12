الامارات | ضبط 4 محال في دبا الفجيرة تقدم تخفيضات وهمية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 محال في دبا الفجيرة تقدم تخفيضات وهمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، عن تخصيص فرق تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة على المحال للتأكد من صحة العروض الترويجية والتنزيلات التي تعلنها، إذ ضبطت الفرق أربعة محال أعلنت تخفيضات وهمية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الفرق نفذت 75 جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على المنشآت، و23 جولة مخصصة للتنزيلات، نتج عنها إنذار 44 محلاً، وتحرير 13 مخالفة بحق أصحاب أنشطة تجارية مخالفة، موضحاً أن غالبية المخالفات تمثلت في الغش التجاري، وبيع سلع مقلّدة ومغشوشة، وإجراء تنزيلات من دون تصريح من البلدية، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، والامتناع عن إصدار فواتير شراء للعميل.

وأوضح اليماحي أن الحملات والجولات التي تنظمها البلدية مستمرة بشكل دوري، لرصد كل الممارسات السلبية، وضبط كل من يمارسها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق اللوائح القانونية، إضافة إلى سعي البلدية لتوعية الجمهور لتجنب الممارسات الخاطئة.

وأشار إلى أن البلدية تلقت 216 شكوى خلال الأشهر العشرة الماضية، وتولت الأقسام المعنية معالجة 194 شكوى منها، والتي تضمنت التأخير في إنجاز الأعمال والخدمة المطلوبة، أو عدم إنجاز العمل بالشكل المطلوب، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مطالباً المستهلكين بتقديم الشكاوى والملاحظات لردع كل من يحاول استغلالهم بتنزيلات وهمية أو غش تجاري.

وشدد على جميع المحال التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، ضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية، والابتعاد عن العروض والتخفيضات الوهمية لجذب الجمهور، وعلى أهمية التزام أصحاب المحال بالأسعار المعلنة، وعدم رفع الأسعار واستغلال الجمهور في المناسبات والأعياد، وإقبالهم المتزايد على شراء السلع والمنتجات، إضافة إلى ضرورة التأكد من ممارسة الأنشطة وفق التصاريح والرخص الممنوحة.

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