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الامارات | الطيب يشكر الإمارات لإسهامها في إنشاء مكتبة الأزهر

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القاهرة ■ وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المجلس الأعلى للأزهر خلال جلسته، أمس، برئاسة شيخ الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات، على إتمام إنشاء مكتبة الأزهر الجديدة، التي تمثل صرحاً علمياً تنويرياً شامخاً، يعيد أمجاد مكتبة الأزهر القديمة قبل أن يكون لها مبنى مستقل بمقر مشيخة الأزهر. كما أعرب عن تقديره لدور الإمارات وقيادتها في خدمة قضايا الأمة الإسلامية، والقضايا الإنسانية العالمية، مؤكداً أن ما تقوم به من جهود هو امتداد لإرث الحكيم المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأكد المجلس الأعلى للأزهر تقديره للعلاقة التي تربط مصر والأزهر بدولة الإمارات، وبما يحقق التعاون في مختلف المجالات العلمية والثقافية والدينية، وعقد المؤتمرات والندوات العالمية التي تدعم حوار الأديان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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