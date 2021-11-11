الامارات | «دمي لوطني» تجمع 16 ألف وحدة دم خلال 5 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي لوطني» تجمع 16 ألف وحدة دم خلال 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت حملة دمي لوطني، بأنها استقبلت 16 ألفاً و652 متبرعاً منذ انطلاق الحملة قبل خمسة أشهر في تاريخ 13 من يونيو الماضي، وجمعت نحو 16 ألف وحدة دم، لافتة إلى أنها نفذت حملات تبرع بالدم في جهات حكومية وخاصة.

وقال مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة في دبي، الدكتور حسين السمت، لـ«الإمارات اليوم» إن حملة «دمي لوطني» نفذت 429 حملة خارجية للتبرع بالدم، شملت 58 جهة حكومية، و371 جهة خاصة، شهدت إقبالاً لافتاً من الموظفين والمتعاملين، جمعت خلالها عدداً كبيراً من وحدات الدم.

ولفت إلى أن الحملة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية، تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من الدم بمختلف فصائله.

وأوضح أن الحملة تنفذ بشراكة استراتيجية، وتعاون مثمر، بين «الإمارات اليوم» وخدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي.

وأضاف أن وحدة الدم الواحدة يمكن من خلالها إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص، ممن تتطلب حالتهم الصحية نقل دم، داعياً أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم لإنقاذ الأرواح.

وانطلقت حملة «دمي لوطني» في دورتها الأولى عام 2012، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وكان سمو ولي عهد دبي، أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، ما أسهم في نجاحها، وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها، خصوصاً بعد تأكيد سموه أهمية المبادرة، بقوله إن «التبرع بالدم هو أفضل هدية يمكن أن يقدمها المواطن والمقيم، تعبيراً عن حب الوطن، خصوصاً أن هناك مرضى ومصابين بحاجة إلى كل قطرة دم».

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