الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان الإمارات بفوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان الإمارات بفوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الإمارات بفوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" : نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023.. اختيار مستحق لدولتنا.. وسنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر.. وستبقى دولة #الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، عن سعادته باستضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ «COP28» في عام 2023

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر:«يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ» COP28 " في عام 2023.. تنسيق الجهود في العمل المناخي بين دول العالم، فرصة لتعزيز حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ونرحب بالتعاون مع المجتمع الدولي لضمان ازدهار البشرية.

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