الامارات | إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الكورنيش (بحيرة الخان) بداية من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الكورنيش (بحيرة الخان) بداية من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة عن إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الكورنيش (بحيرة الخان)، وذلك لإجراء صيانة فواصل التمدد واستكمالا لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من الإغلاق بالاتجاه إلى إمارة الشارقة يوم الأحد المقبل 14 نوفمبر الجاري وحتى الأحد الموافق 28 نوفمبر الجاري من الساعة 12:00 صباحاً إلى الساعة 05:00 صباحاً (منتصف الليل)

وأوضحت أن المرحلة الثانية من الإغلاق ستكون من الاتجاه إلى دبي بداية من يوم الاثنين الموافق 29 نوفمبر الجاري وحتى 13 ديسمبر المقبل من الساعة 12:00 صباحاً إلى الساعة 05:00 صباحاً (منتصف الليل).

وأشارت إلى أنه كما سيتم إغلاق كلي لشارع المدينة الجامعية باتجاه تقاطع علي بن سالم المزروع (بين منطقتي سمنان والمنطقة الصناعية الخامسة) ضمن المرحلة الأولى استكمالا لتطوير ورفع كفاءة الطرق في إمارة الشارقة، بداية من يوم السبت المقبل وحتى الإثنين الموافق 20 ديسمبر المقبل، وذلك لأعمال صيانة الطريق.

وأوضحت أنه يرجى على الجميع استخدام الطرق البديلة واتباع اللوحات المرورية والإرشادية تفادياً لأي اختناقات مرورية كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

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