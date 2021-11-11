الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 نوفمبر 2021

إعجاب

حرص كثير من مرتادي معرض «إكسبو دبي» على تفقد مركز الشرطة الذكي التابع لشرطة دبي في المعرض، مبدين إعجاباً كبيراً بفكرة وجود مركز شرطة من دون أفراد، وتوفير كل الخدمات بطريقة ذكية.

تضليل

أفاد متعامل مع مركز لياقة بدنية معروف، بأن موظفي التسويق اصطحبوه في جولة لمرافق المركز ومن بينها حمام السباحة، لإغرائه بالاشتراك، وبعد انضمامه اكتشف أن المسبح معطل منذ أكثر من ستة أشهر، ما اعتبره تضليلاً له!

رسوم

تسبب تأخّر شركة أبوظبي التجاري العقارية عن تسجيل عقد أحد المستأجرين المتعاملين معها لدى بلدية مدينة أبوظبي، في تراكم رسوم البلدية المقررة شهرياً ضمن فاتورة استهلاك المياه والكهرباء، لنحو ثلاثة أشهر، ما كبّد العميل أكثر من 1000 درهم مستحقة الدفع مرة واحدة.

تخفيض

لاحظ متسوقون أن بعض المحال تبالغ خلال فترة التنزيلات في أسعار السلع قبل التخفيض، لتوهم المشتري أن نسبة الخصم مرتفعة، خلافاً للحقيقة.

تسوّق

لاحظ متسوقون أن بعض المحال تعلن عن تخفيضات كبيرة في السلع التي تعرضها عبر موقعها الإلكتروني، وعند محاولة الشراء يكتشف المشتري أن هناك عطلاً في الموقع ولا يمكن إتمام عملية الشراء، ويستمر العطل طوال فترة التنزيلات.

رسوم

لاحظ قراء، أن العديد من المكاتب العقارية تتعمد رفع قيمة رسوم استخدام المواقف السنوية، وكذلك تنسحب تدريجياً من خدمات الصيانة التي تقدم بشكل مجاني، وذلك لتعويض المبالغ التي خسرتها جراء خفض الإيجار خلال السنوات الماضية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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