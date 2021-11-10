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الامارات | محمد بن زايد: جاهزون لاستضافة أكبر تجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، "الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي"، وأكد سموه في تغريدة على حسابة الرسمي في «تويتر» جاهزية الامارات لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية.
 

وقال سموه في «التغريده»: «خلال اليومين القادمين سيتم اختيار الدولة المستضيفة لمؤتمر المناخ COP28 في عام 2023.. الإمارات بلد الفرص والتعاون والعمل الإيجابي، ونحن جاهزون لاستضافة أكبر مؤتمر وتجمع دولي لإيجاد حلول للتحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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