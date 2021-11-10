الامارات | إغلاق مركز مدينة زايد الرياضية لخدمات كوفيد-19 من المركبة اعتباراً من غد

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز مدينة زايد الرياضية لخدمات كوفيد-19 من المركبة اعتباراً من غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق مركز مدينة زايد لخدمات كوفيد-19 من المركبة في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021.

وقالت إن على أفراد المجتمع الذين حجزوا موعداً لإجراء الفحص في مركز مدينة زايد الرياضية أن يتوجهوا إلى أي من مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في أبوظبي في نفس يوم موعدهم، وهي: المنهل، ربدان، الباهية، الشامخة، الوثبة.

للاطلاع على المواقع:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1zSuSup51KK_KWsLColMwAanpBmKUn7-v&usp=sharing

وللراغبين في إجراء الفحص أو أخذ التطعيم حجز موعد عن طريق التطبيق الذكي لشركة "صحة".

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