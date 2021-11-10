الامارات | عودة حركة المرور إلى طبيعتها في منطقتي الخان والتعاون بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها في منطقتي الخان والتعاون بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة عن عودة حركة المركبات، صباح اليوم، في منطقي الخان والتعاون إلى طبيعتهما بعد انتهاء بلدية الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات من إجراء الصيانة اللازمة لشبكة الصرف الصحي على طريق كورنيش الممزر.

وأوضحت لـ "الإمارات اليوم"، إنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة تم إعادة فتح شارع كورنيش الممزر أمام المركبات، ما أدى إلى عودة الانسيابية المرورية للطريق الانتهاء من الازدحام المروري الذي شهدته منطقتي الخان والتعاون خلال اليومين الماضيين، ولفتت إلى أن أعمال الصيانة على كورنيش الممزر كانت طارئة، وأنه تم التعامل مع الأشغال بشكل فوري والانتهاء من الأعمال على الطريق بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عودة حركة المرور بشكل طبيعي.

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