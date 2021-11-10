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الامارات | عودة حركة المرور إلى طبيعتها في منطقتي الخان والتعاون بالشارقة

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مصباح أمين-الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حركة المرور إلى طبيعتها في منطقتي الخان والتعاون بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة عن عودة حركة المركبات، صباح اليوم، في منطقي الخان والتعاون إلى طبيعتهما بعد انتهاء بلدية الشارقة وهيئة الطرق والمواصلات من إجراء الصيانة اللازمة لشبكة الصرف الصحي على طريق كورنيش الممزر.

وأوضحت لـ "الإمارات اليوم"، إنه فور الانتهاء من أعمال الصيانة تم إعادة فتح شارع كورنيش الممزر أمام المركبات، ما أدى إلى عودة الانسيابية المرورية للطريق الانتهاء من الازدحام المروري الذي شهدته منطقتي الخان والتعاون خلال اليومين الماضيين، ولفتت إلى أن أعمال الصيانة على كورنيش الممزر كانت طارئة، وأنه تم التعامل مع الأشغال بشكل فوري والانتهاء من الأعمال على الطريق بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان عودة حركة المرور بشكل طبيعي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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