الامارات | شرطة رأس الخيمة تركب "رادار" ثابت عند تحويلة ضاية الرمس

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تركب "رادار" ثابت عند تحويلة ضاية الرمس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة عن تركيب رادار ثابت في التحويلة الواقعة على شارع ضاية الرئيسي باتجاه تقاطع إشارات الرمس للحد من تجاوز السرعات القانونية والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، وذلك بناءً على طلبات وملاحظات السائقين وللحد من وقوع الحوادث المرورية عند التحويلة.

وأوضح مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، أنه تم تركيب جهاز ضبط السرعة "الرادار" داخل التحويلة ويتم مخالفة المركبات الثقيلة على سرعة 41 كيلومترا في الساعة، والمركبات الخفيفة على سرعة 61 كيلومترا في الساعة، لافتاً إلى أن تركيب الرادار يأتي ضمن في إطار ورود العديد من الشكاوى والملاحظات من قبل السائقين من مستخدمي التحويلة المذكورة الواقعة على أحد أهم الشوارع الحيوية الرابطة بين مدينة رأس الخيمة والمناطق الشمالية التابعة لها حول تجاوز بعض المركبات الخفيفة والثقيلة للسرعات المحددة داخل التحويلة مما يشكل تهديدا مباشرا على سلامة وحياة الآخرين .

وطالب النقبي مستخدمي الطريق والتحويلة إلى التقيد الكامل بالسرعات القانونية المحددة وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال للإسهام في الوصول لأعلى معدلات السلامة المرورية والحيلولة دون حدوث أي حوادث قد تؤدي لوقوع خسائر بشرية ومادية وتجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية وما يترتب عليها من عقوبات يتم اتخاذها بحق المخالفين.

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