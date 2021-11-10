الامارات | محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023 حال فوزها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023 حال فوزها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، أن الإمارات جاهزة لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023 حال فوزها بالاستضافة.

وقال سموه : "دولة الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023.. أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين".

وقال سموه عبر تويتر: " الإمارات تقدمت بطلب لاستضافة مؤتمر COP28 في 2023..أكبر مؤتمر عالمي لرؤساء الدول وحكوماتها حول قضايا المناخ والبيئة. أيدت طلبنا الكثير من الدول ونتطلع لإعلان اختيار الدولة المستضيفة خلال اليومين القادمين. الإمارات ستكون جاهزة للحدث العالمي حال فوزها بالاستضافة".

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