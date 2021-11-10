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الامارات | محمد بن زايد : حصول أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية " تقدير عالمي جديد للإمارات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 نوفمبر 2021

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،أن حصول العاصمة أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية "يعد تقديراً عالمياً جديداً للدولة يضاف إلى إنجازاتها.

وقال سموه: إحدى أولوياتنا المهمة، تعزيز في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان.

وفي تغريدة دونها سموه على حسابه الشخصي على تويتر قال : " حصول العاصمة أبوظبي على لقب " مدينة الدراجات الهوائية " .. تقدير عالمي جديد للدولة يضاف إلى إنجازاتها.. إحدى أولوياتنا المهمة ، تعزيز الرياضة في مجتمعنا وتوفير البيئة والبنية التحتية التي تساعد على ممارستها بسهولة وأمان".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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