الامارات | احتراق مصنع زيوت في الجزيرة الحمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق مصنع زيوت في الجزيرة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق ضخم أول من أمس في مصنع لإنتاج الزيوت في المنطقة الصناعية بالجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده دون أي إصابات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة العميد محمد عبدالله الزعابي، الذي تواجد في موقع الحادث برفقة رئيس قسم العمليات العقيد حمد سالمين، ورئيس قسم المراكز المقدم سالم الشاعر، إن بلاغاً ورد من عمليات الشرطة في تمام السابعة والنصف من مساء أول أمس يفيد بنشوب حريق ضخم في مصنع لإنتاج الزيوت بالمنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء.

وأضاف أنه تم إرسال أربع فرق إطفاء انطلقت من مراكز الإدارة، والجزيرة الحمراء، والرفاعة، والدقداقة، بالإضافة إلى فرق دعم ومساندة من أم القيوين، وباشر أفرادها عملية إخماد الحريق باستخدام الرغوة «الفوم» ونجحوا في السيطرة عليه في غضون ساعة قبل أن تبدأ عملية التبريد التي استمرت ساعتين بواسطة المياه، فيما أسهمت سيراميك رأس الخيمة بتوفير صهاريج مياه.

وأضاف أن الحريق أسفر عن وقوع خسائر مادية لم تقدر بعد دون تسجيل أي إصابات، متابعاً أنه تم تسليم موقع الحريق إلى جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة للوقوف على أسبابه واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى تعاون كل الجهات ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والاتحاد للكهرباء والإسعاف الوطني في التعامل مع الحادث، ما كان له أكبر الأثر في الحد من نتائجه وسرعة السيطرة عليه وإخماده.

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