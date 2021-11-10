الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعلانات

لاحظ قارئ وجود إعلانات عقارية تُنشر في حسابات لمؤثرين اجتماعيين على مواقع التواصل الاجتماعي، تبالغ في تضخيم مزايا بعض المشروعات العقارية، على الرغم من أن هؤلاء المؤثرين لا يعرفون الكثير عن مواصفات المشروع العقاري الجديد، وليست لديهم خبرة في القطاع.

مبالغة

تبالغ مكاتب عقارية في قيمة إيجار المواقف داخل المباني السكنية، وقال قارئ إن أحد المكاتب طلب منه دفع 3000 درهم مقابل موقف في بناية استأجر بها استوديو، معتبراً أن هذه المبالغات تتطلب تدخل الجهات المعنية لوضع سقوف لا ينبغي تجاوزها.

قمامة

لاحظ قراء قيام عدد من مرتادي المطاعم والمقاهي المنتشرة على كورنيش الخالدية في أبوظبي، بإلقاء مخلفات وبقايا الطعام على الرصيف وأسفل صناديق الكهرباء والإنارة المركزية، ما يشوّه المظهر الجمالي للشارع، ويجذب الكثير من الحشرات الزاحفة إلى المطاعم.

طائر

أفاد قارئ إنه أثناء توجهه إلى عمله في دبي، شاهد مركبة تدهس طائراً من دون قصد، وواصل سائقها سيره، فنزل من مركبته وأخذ الطائر المصاب إلى حيث مقر عمله، واعتنى به وقدم له الماء، واتصل ببلدية دبي التي أرسلت طبيباً مختصاً وأخذ الطائر للعلاج.

حملة

طالب متعاملون مع البنوك العاملة في السوق المحلية، بتبني وإطلاق حملات توعية في مختلف وسائل الإعلام، ومن خلال الرسائل النصية للمتعاملين، بالإجراءات الآمنة للتعاملات المصرفية ورفع مستوى الوعي والحماية من الاحتيال المالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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