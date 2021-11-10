الامارات | الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يستقبل عبدالله بن زايد في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، بشار الأسد، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في دمشق.

وجرى خلال اللقاء - الذي عُقد بحضور وزير الخارجية والمغتربين في سورية، الدكتور فيصل المقداد، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية العربية السورية، منصور فضل الله عزام، ووزير دولة، خليفة شاهين المرر، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، علي محمد بن حماد الشامسي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسورية، وأهمية هذه الزيارة في تعزيزها، وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسورية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، للرئيس السوري تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم للجمهورية العربية السورية الشقيقة بالاستقرار والتقدم والازدهار.

وحمّل الرئيس بشار الأسد، سموه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والازدهار والرخاء.

وأكد الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيداً بالمواقف الموضوعية التي تتخذها دولة الإمارات.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار ووحدة سورية الشقيقة، ودعمها لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية، وترسيخ دعائم الاستقرار في البلاد، وتلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى التنمية والتطور والرخاء.

• «الإمارات تحرص على أمن واستقرار ووحدة سورية الشقيقة، ودعمها لكل الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة».

• الأسد أكد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأشاد بالمواقف الموضوعية التي تتخذها الإمارات.

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