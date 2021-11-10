الامارات | حريق ببناية في دبي.. ولا خسائر بشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ببناية في دبي.. ولا خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في طابقين ببناية في منطقة المرقبات، وسيطرت قوات الدفاع المدني في دبي على الحريق، دون وقوع أي إصابات أو وفيات، خلال ساعة و20 دقيقة بعد إخلاء العمارة السكنية من قاطنيها.

وأفادت إدارة الدفاع المدني في دبي بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في نحو الساعة 9:34 صباح أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في بناية على شارع المرقبات بالقرب من سوبر ماركت (فيفا)، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 9:39، محققاً زمن استجابة مقداره خمس دقائق، تبين أن الحادث متوسط، وعبارة عن حريق في الطابقين السابع والثامن، وباشرت فرق الإطفاء عمليات إخلاء البناية من القاطنين، ومكافحة الحريق لمنع امتداده إلى الشقق المجاورة، مع طلب الدعم والإسناد من مركز الحمرية.

وفي تمام الساعة 9:59 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وعند الساعة 10:27 أفاد بمباشرة عمليات التبريد، وعند الساعة 11:01 أعلن عن انتهاء الحادث تماماً، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات، ومعرفة ملابسات الحادث.

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