الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والغربية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:36 والمد الثاني عند الساعة 07:30 و الجزر الأول عند الساعة 09: 23 والجزر الثاني عند الساعة 23:41.. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 02:39 و الجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 19:46.

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