الامارات | نهيان بن مبارك: الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية راسخة

شكرا لقرائتكم خبر عن نهيان بن مبارك: الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية راسخة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره اليوم سعادة بافان كابور سفير جمهورية الهند الصديقة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بسعادة سفير الهند مؤكدا أن الإمارات والهند تربطهما علاقات تاريخية راسخة مرتكزة إلى روابط وثيقة ومتينة تزداد صلابة بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والتطور.

وأشاد معاليه بجهود السفير وإسهاماته المتميزة خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين متمنيا له دوام النجاح والتوفيق في مهمته المستقبلية مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية قدما لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب سفير الهند عن خالص امتنانه وشكره لدولة الإمارات قيادة وشعبا على ما حظي به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمته خلال فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الدولة.. مشيدا برؤية الإمارات الاستشرافية وجهودها في تعزيز التعاون الدولي استنادا إلى مبادئ السلام والتسامح والتعايش والتضامن الإنساني بين بني البشر بما ينعكس إيجابا على حياة المجتمعات والشعوب ويحقق الازدهار العالمي.

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