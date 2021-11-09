الامارات | محمد بن زايد وولي عهد البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والقضايا محل الاهتمام المشترك

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وولي عهد البحرين يبحثان العلاقات الأخوية والقضايا محل الاهتمام المشترك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما، إضافة إلى القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال المحادثات الرسمية التي جرت اليوم في قصر الوطن بأبوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء بسمو ولي عهد البحرين والوفد المرافق بين أهله في بلده الثاني دولة الإمارات، وحمله أطيب تحياته وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " .. إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، وخالص التمنيات للبحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التنمية والازدهار.

فيما نقل صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اللقاء، تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وتمنياته لسموهما موفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

واستعرض الجانبان مسارات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية والسياسية وغيرها، وفرص توسيع آفاقها على مختلف المستويات.. وشددا على الحرص المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، وتحقيق نقلات نوعية فيها بما يخدم التنمية والتقدم في البلدين ويسهم في بناء مستقبل مزدهر لشعبيهما.

كما بحث الجانبان المستجدات الخليجية والعربية ومجمل التطورات والملفات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سموهما أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أسس السلام والاستقرار والتعاون في المنطقة بما يعود بالخير والنماء على شعوبها.

كما تناول اللقاء تعاون البلدين وجهودهما المشتركة للتصدي لجائحة " كورونا " والتقليل من آثارها واحتواء تداعياتها.

وتطرق الجانبان كذلك إلى معرض " إكسبو 2020 دبي " الذي يحتضن جوانب من حضارات العالم وثقافات شعوبه وتقاليدها بجانب أبرز الحلول والابتكارات والتجارب التي تعرضها الدول المشاركة في مجالات الاستدامة بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.

وتناول اللقاء المشاركة المتميزة لمملكة البحرين في المعرض، وأهميتها في التعبير عن ثقافتها وحضارتها ورؤيتها للمستقبل المشرق لشعبها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تمكنت، بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجلالة الملك حمد بن عيسى، من مواكبة تطلعات الشعبين الشقيقين للتعاون والتكامل على مختلف المستويات، وتجسيد ما يربط بينهما من وشائج القربى وأواصر الأخوة في برامج ومشروعات تصب في مصلحة التنمية والنهضة والتقدم في البلدين.

وقال سموه إن ما يجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات تاريخ طويل، مشيراً سموه إلى أن العلاقات بين الدول تكون علاقات رسمية .. لكن علاقاتنا مع البحرين خاصة ، أثبتت نفسها من خلال التحديات التي صادفتها قبل الاتحاد وبعد الاتحاد.. وعبر سموه عن تقديره لمواقف مملكة البحرين الدائمة مع دولة الإمارات وعملهما معاً من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة .. أن المستويات المتقدمة للعلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تشهد نمواً مستمراً على جميع الصعد بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوهًا بما تحظى به العلاقات الثنائية من اهتمام ودعم من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظهما الله.

وقال سموه إن لدولة الإمارات الشقيقة مكانة خاصة في قلب كل مواطن بحريني، وهذه المكانة تجسد أزهى معاني الأخوة الحقة التي تميّز العلاقات الثنائية، وتجسد عمق أواصر المحبة والإخاء بين بلدينا وأبنائهما الأشقاء كما أكدت عليه المواقف المشتركة طوال تاريخنا الممتد سيرًا على نهج الآباء والأجداد وامتدادًا لأجيال المستقبل بإذن الله.

ونوه سموه بأهمية البناء على ما تحقق والدفع بأوجه التعاون في جميع مجالاتها نحو مسارات أكثر تكاملاً، معربا سموه عن اعتزازه بما يجمع البلدين من روابط عميقة راسخة تستند إلى تاريخ ممتد قائم على أواصر متينة من الأخوة ..مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تعززه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة والزيارات المتبادلة في جميع المجالات.

كما نوه سموه بدور المغفور لهما، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ عيسى بن سلمان، في تعزيز العلاقات الثنائية ووضع الأسس والركائز المتينة لها، ما جعل منها نموذجا يحتذى على صعيد العلاقات بين الأشقاء.

وسجل صاحب السمو ولي عهد البحرين كلمة في سجل كبار الزوار الخاص بقصر الوطن، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق، متمنياً مزيداً من النمو والتقدم لعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة، ودوام الخير والرفعة والازدهار للدولة.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة ..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

كما حضر.. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب و"الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

كما حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو ولي عهد البحرين الذي ضم .. سعادة عبداللطيف الزياني وزير خارجية البحرين وسعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيدة فائقة صالح وزيرة الصحة وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وعدد من كبار المسؤولين البحرينين.

من جهة أخرى شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين بما يحقق تطلعاتهما إلى مزيد من التنمية والازدهار في البلدين.

وشملت مذكرات التفاهم..

مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي، تبادلتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، ومذكرة البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم للأعوام 2021 - 2922 - 2023 -، تبادلتها معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل وتنمية الموارد البشرية، تبادلها معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين مع سعادة جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني

ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية، تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع مع سعادة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة في مملكة البحرين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التجارة والاستثمار، تبادلها معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

ومذكرة تفاهم بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، وإعلان دولة الامارات العربية المتحدة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية - الجوية العالمي في البحرين، تبادله معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الدولية مع سعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني.

ومذكرة تفاهم في مجال النقل والمواصلات، تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية مع سعادة كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، ومذكرة تفاهم بشأن التغير المناخي والتعاون البيئي، تبادلها معالي الدكتور سلطان أحمد بن الجابر المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة البحريني.

ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك وشركة تطوير للبترول في البحرين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مع سعادة محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك والشركة القابضة للنفط والغاز في البحرين، تبادلها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" مع سعادة محمد بن مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

ومذكرة تفاهم بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين، تبادلها سعادة سعيد حمد الظاهري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية مع سعادة الشيخ خليفة إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين.

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، تبادلها سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني مع سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني البحريني.

ومذكرة تفاهم بين دبي اللوجستية العالمية "DLW" ووزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تبادلها سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي مع معالي كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات البحريني.

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