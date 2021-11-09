الامارات | حمدان بن زايد يعزي فرج بن حمودة الظاهري في وفاة أخيه وابنه

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن زايد يعزي فرج بن حمودة الظاهري في وفاة أخيه وابنه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة واجب العزاء إلى فرج بن حمودة الظاهري في وفاة أخيه "غانم " وابنه "علي" وذلك في منزل العائلة بأبوظبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدين داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

قدم العزاء إلى جانب سموه .. الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

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