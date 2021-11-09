الامارات | شرطة دبي تكافيء آسيوياً عثر على 350 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تكافيء آسيوياً عثر على 350 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصرف شخص آسيوي بأمانة بالغة حين عثر على حوالي 350 ألف درهم في منطقة اختصاص مركز شرطة نايف، وقام بتسليم المبلغ إلى المركز الذي كرمه تقديراً على أمانته وذلك بتوجيهات من القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة مساعده لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري.



وقدم مدير مركز شرطة نايف العميد طارق تهلك، شهادة تقدير وهدية رمزية إلى محمد كفيل الدين عبد الغني، تقديراً لتصرفه وحرصه على رد الأمانات لأصحابها.



وأكد تهلك أن هذا التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والجمهور، وبث الخصال الحميدة وروح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان في ربوع الوطن، منوهاً بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بسمعة الدولة عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية.



من جهته أعرب محمد كفيل الدين عبد الغني عن سعادته بالتكريم، مؤكداً أنه يمثل حافزاً له وللجميع بقيمة التصرفات الإيجابية ورد الأمانات لأصحابها.

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