الامارات | السيطرة على حريق في مصنع زيوت بالجزيرة الحمراء

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في مصنع زيوت بالجزيرة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخمدت فرق الاطفاء اليوم حريقاً متطوراً اندلع في مصنعا للزيوت في المنطقة الصناعية بالجزيرة الحمراء دون أن يسفر عن وقوع أي اصابات.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي، الذي تواجد في موقع الحادث برفقة العقيد حمد سالمين رئيس قسم العمليات، والمقدم سالم الشاعر رئيس قسم المراكز، إن بلاغا ورد من عمليات الشرطة في تمام السابعة والنصف من مساء أمس يشير الى نشوب حريق كبير في مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء.

وأضاف أنه تم إرسال أربع فرق إطفاء انطلقت من مراكز الادارة، والجزيرة الحمراء ، والرفاعة، والدقداقة بالاضافة إلى فرق دعم ومساندة من أم القيوين الى موقع الحادث وباشر أفرادها عملية اخماد الحريق باستخدام الرغوة "الفوم" ونجحوا في السيطرة عليه في غضون ساعة قبل ان تبدأ عملية التبريد لمدة ساعتين بواسطة المياه فيما ساهمت سيراميك رأس الخيمة بتوفير صهاريج مياه.

وأضاف أن الحريق أسفر عن وقوع خسائر مادية لم تقدر بعد دون تسجيل أي إصابات بشرية، وتابع أنه وتم تسليم موقع الحريق لجهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة للوقوف على أسبابه واستكمال الاجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى تعاون كافة الجهات ممثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة والاتحاد للكهرباء والاسعاف الوطني في التعامل مع الحادث ما كان له أكبر الاثر في الحد من نتائجه وسرعة السيطرة عليه واخماده.

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