الامارات | محمد بن راشد يعتمد البدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعتمد البدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمد سموه من خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي 2020 اعتمدنا خلاله الطلب المقدم من وزارة الداخلية بالبدء باختبار القيادة الذاتية للسيارات على طرق دولة الإمارات، ورفع تقرير للمجلس لاعتمادها بشكل دائم مستقبلاً في حال اعتمدت الوزارة تلك التقنية بالتنسيق مع الجهات المختصة".

وأضاف سموه: "دولة الإمارات ستكون الدولة الأولى في الشرق الأوسط والثانية عالمياً التي تختبر السيارات ذاتية القيادة في شوارعها. وهدفنا أن يكون هذا النوع من السيارات أكثر أماناً وسلامةً وجودة. وننتظر تقرير وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الذكاء الاصطناعي لنتائج الاختبارات لاتخاذ القرار المناسب".

من جانب آخر اعتمد سموه شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد، وقال سموه: "كما اعتمدنا اليوم شروط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد. حيث يمكن للمتقاعدين إكمال إقامتهم معنا في دولة الإمارات . . نرحب بالجميع في بلدنا..".

كما اعتمد سموه سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية، وأوضح قائلا: "واعتمدنا اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء سياسة الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية حيث يمكن للمؤسسات الحكومية وفق ضوابط ومعايير إنشاء صناديق تمويلية تخدم برامجهم التنموية . والهدف رفع انتاجية ومرونة العمل الحكومي لتحقيق نتائج أفضل للجمهور".

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