الامارات | دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بطابقين في بناية سكنية

شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بطابقين في بناية سكنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب بطابقين في بناية بمنطقة المرقبات خلال نحو ساعة وعشرين دقيقة فقط بعد إخلاء العمارة السكنية من قاطنيها.

وتفصيلاً، ذكرت الإدارة أن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي ، تلقت بلاغاً اليوم عند الساعة 9:34 يفيد بوقوع حادث حريق في بناية على شارع المرقبات بالقرب من سوبر ماركت (فيفا)، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ بورسعيد مستجيب أول وجهة اختصاص وعند الوصول في الساعة 9:39 محققاً زمن استجابة مقداره (5) دقائق، تبين أن الحادث متوسط وهو عبارة عن حريق في الطابقين السابع والثامن، لتباشر فرق الإطفاء عمليات إخلاء البناية من القاطنين فيها ومكافحة الحريق لمنع تمدده إلى الشقق المجاورة، مع طلب الدعم والإسناد من مركز الحمرية.

وفي تمام الساعة 9:59 أعلن القائد الميداني بأن الحادث تحت السيطرة من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وعند الساعة 10:27 أفاد بمباشرة عمليات التبريد، وعند الساعة 11:01 أعلن عن انتهاء الحادث تماماً، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادث.

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