الامارات | %75 انخفاض وفيات الحوادث المرورية على 5 شوارع في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن %75 انخفاض وفيات الحوادث المرورية على 5 شوارع في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن انخفاض عدد وفيات حوادث السير على خمسة شوارع حيوية، خلال الـ10 أشهر الماضية بنسبة 75%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، أن القيادة تحرص على تحقيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً، بهدف خفض نسبة الحوادث، والحد من الوفيات التي تسببها الحوادث المرورية.

وأوضح أن القيادة تعمل على تطبيق العديد من المبادرات المرورية، ما يسهم في خفض نسبة الحوادث التي تنتج عنها وفيات، والحوادث البليغة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة الطرق، وإعادة توزيع أجهزة الرادار حسب المناطق الساخنة في عدد من الشوارع، إضافة إلى تكثيف الدوريات المرورية وفق خطط معدة.

وأشار علاي إلى أن الإدارة بذلت جهودها في تكثيف التوعية المرورية الميدانية والإلكترونية لكل فئات المجتمع، وتعزيز وعي مستخدمي الطريق، والعمل على إعداد تقارير هندسية للطرق، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ووزارة البنية التحتية، لتعزيز سلامة الطرق بإمارة الشارقة.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطريق، والحرص والانتباه أثناء القيادة.

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